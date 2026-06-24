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Власти Минска увеличили финансирование инвестпрограммы столицы

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Минский горсовет депутатов решил изменить параметры столичного бюджета на текущий год, следует из решения № 255, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в среду.

Источник: Sputnik.by

В том числе, минские власти увеличили финансирование Инвестиционной программы города Минска на этот год.

Изначально общая сумма была почти 1,92 млрд рублей, затем ее подняли до планки примерно в 1,93 млрд. В нынешнем решении финансирование превышает уже 2 млрд рублей.

Основная доля этих денег пойдет на строительство жилья, возведение социальных объектов и развитие транспортной инфраструктуры.

Одновременно с увеличением расходов на подобные цели, горсовет поднял и «потолок» возможного дефицита бюджета до почти 600 млн рублей. Изначально сумма составляла примерно 438,6 млн., затем сумма увеличена до 492 млн, а после — еще до примерно 596 млн.

Расходы столичного бюджета на данный момент запланированы на уровне 14 млрд рублей, а доходы — более 13,4 млрд. Компенсировать разницу Минск сможет в основном за счет остатков с прошлого года.