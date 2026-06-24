Власти Минска увеличили финансирование инвестпрограммы столицы

В том числе, минские власти увеличили финансирование Инвестиционной программы города Минска на этот год.
Изначально общая сумма была почти 1,92 млрд рублей, затем ее подняли до планки примерно в 1,93 млрд. В нынешнем решении финансирование превышает уже 2 млрд рублей.
Основная доля этих денег пойдет на строительство жилья, возведение социальных объектов и развитие транспортной инфраструктуры.
Одновременно с увеличением расходов на подобные цели, горсовет поднял и «потолок» возможного дефицита бюджета до почти 600 млн рублей. Изначально сумма составляла примерно 438,6 млн., затем сумма увеличена до 492 млн, а после — еще до примерно 596 млн.
Расходы столичного бюджета на данный момент запланированы на уровне 14 млрд рублей, а доходы — более 13,4 млрд. Компенсировать разницу Минск сможет в основном за счет остатков с прошлого года.