Власти Минска увеличили финансирование инвестпрограммы столицы

Одновременно с увеличением расходов на подобные цели, горсовет поднял и «потолок» возможного дефицита бюджета до почти 600 млн рублей. Изначально сумма составляла примерно 438,6 млн., затем сумма увеличена до 492 млн, а после — еще до примерно 596 млн.