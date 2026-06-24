Wellness и досуг вытесняют ритейл: как меняются ТЦ Татарстана в 2026 году

Виталия Львова обращает внимание на то, что тренд на увеличение доли развлечений в ТЦ обсуждается уже больше двенадцати лет, но текущий кризис лишь ускорил его. Если экономика начнет расти и доходы населения вернутся к уровню конца 2000-х — середины 2010-х, то ритейл поддержит этот тренд, и магазины вернутся в торговые центры. Однако она подчеркивает, что давление онлайн-торговли останется перманентным фактором. Даже при росте доходов количество магазинов не может расти бесконечно, потому что их будет ограничивать конкуренция с маркетплейсами.