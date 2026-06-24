Латвия за первый квартал поставила в Россию водки на $2,6 млн

По итогам первого квартала Латвия стала главным поставщиком водки в Россию. С января по март российские компании ввезли водку из Латвии на $2,6 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужб.
Вторым крупнейшим поставщиком водки в Россию стала Испания (на $537,4 тыс.), третьим — Грузия ($203,7 тыс.). Также в топ-10 вошли Литва ($103,1 тыс.), Армения ($102,7 тыс.), Германия ($73,4 тыс.), Эстония ($42,4 тыс.), Финляндия ($31,8 тыс.), Франция ($24,7 тыс.) и Италия ($18,7 тыс.). По подсчетам агентства, в первом квартале Россия ввезла водки из-за рубежа в общей сложности на $3,7 млн.
По данным «Руспродсоюза», к середине мая цены на водку в российских магазинах выросли на 14,9% в годовом выражении. С начала года стоимость напитка поднялась на 12,2%. Эксперты ожидают, что водка продолжит дорожать до конца года.
Подробности — в материале «Ъ» «Рынок пошел за водкой».