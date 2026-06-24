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Мясо бройлера подорожало в России на 10%

К середине июня оптовая цена на тушку бройлера достигла 200 ₽ за кг, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно: филе прибавило 25% (до 360 ₽), бедро — 26% (до 158 ₽). Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса.

К середине июня оптовая цена на тушку бройлера достигла 200 ₽ за кг, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно: филе прибавило 25% (до 360 ₽), бедро — 26% (до 158 ₽). Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса.

По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2,1%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления, однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.

При этом цены на крыло и голень, напротив, снизились из-за падения экспорта в Китай, что увеличило предложение на внутреннем рынке. Во втором полугодии эксперты не исключают дальнейшего удорожания бройлера.

Подробности — в материале «Ъ» «Цены расправили крылья».