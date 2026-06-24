Мясо бройлера подорожало в России на 10%

По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2,1%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления, однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.