Семейную ипотеку в Петербурге с 1 июля расширят до 18 млн рублей для многодетных

Таким образом, программа становится дифференцированной в зависимости от числа детей в семье. Ранее сообщалось, что ставка для семей с одним ребенком в столичных регионах вырастет до 12% годовых при лимите 12 млн рублей, а также могут отменить комбоипотеку и ограничить участие семей с двумя детьми, если старшему больше шести лет. Окончательные параметры программы правительство должно объявить в ближайшие дни.