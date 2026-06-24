«Известия»: срок действия льготной ставки по семейной ипотеке снизят до 15 лет

Как стало известно «Ъ», обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге сохранен лимит в 12 млн руб., но ставка увеличивается до 12% годовых. Не исключено, что будут отменены и программы комбоипотеки, а в отдельных регионах под программу не попадут семьи с двумя и более детьми, если старшему более шести лет.