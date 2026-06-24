Мэр Орлов раскрыл среднюю зарплату в Екатеринбурге

«Наблюдается рост благосостояния горожан. В последние два года реальные доходы населения росли рекордными темпами. Среднемесячная заработная плата превысила 116 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году», — цитирует Орлова Е1.
Мэр также уточнил, что ситуация на рынке труда в городе остается стабильной. При этом уровень безработицы уже третий год подряд держится на исторически минимальных значениях.
Ранее аналитики называли самые востребованные профессии в Свердловской области. Так, в список вошли автожестянщики, гипсокартонщики, сотрудники склада, энергетики и монолитчики. В целом, региональные работодатели стали все чаще искать технических специалистов и рабочих.