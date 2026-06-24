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Мэр Орлов раскрыл среднюю зарплату в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июня, УралПолит.Ru. Средняя зарплата работников предприятий Екатеринбурга достигла 116 тысяч рублей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов, отчитываясь перед депутатами гордумы об итогах своей работы в 2025 году.

Источник: Reuters

«Наблюдается рост благосостояния горожан. В последние два года реальные доходы населения росли рекордными темпами. Среднемесячная заработная плата превысила 116 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году», — цитирует Орлова Е1.

Мэр также уточнил, что ситуация на рынке труда в городе остается стабильной. При этом уровень безработицы уже третий год подряд держится на исторически минимальных значениях.

Ранее аналитики называли самые востребованные профессии в Свердловской области. Так, в список вошли автожестянщики, гипсокартонщики, сотрудники склада, энергетики и монолитчики. В целом, региональные работодатели стали все чаще искать технических специалистов и рабочих.