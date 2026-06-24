Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июня

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,19 тенге, евро — 554,26 тенге, рубля — 6,51 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны.
Средний курс покупки доллара в Астане — 483 тенге, продажи — 490 тенге.
Средний курс покупки евро в Астане — 553 тенге, продажи — 563 тенге.
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,17 тенге, продажи — 6,47 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 487 тенге, продажи — 488,8 тенге.
Средний курс покупки евро в Алматы — 553,5 тенге, продажи — 568,9 тенге.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,22 тенге, продажи — 6,36 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 487 тенге, продажи — 489 тенге.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 553,3 тенге, продажи — 559,5 тенге.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,23 тенге, продажи — 6,31 тенге.
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