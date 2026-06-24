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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июня

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 24 июня 2026 года.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,19 тенге, евро — 554,26 тенге, рубля — 6,51 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны.

Средний курс покупки доллара в Астане — 483 тенге, продажи — 490 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане — 553 тенге, продажи — 563 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,17 тенге, продажи — 6,47 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 487 тенге, продажи — 488,8 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы — 553,5 тенге, продажи — 568,9 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,22 тенге, продажи — 6,36 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 487 тенге, продажи — 489 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 553,3 тенге, продажи — 559,5 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,23 тенге, продажи — 6,31 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.