В Курганской области ввели ограничения на продажу бензина

Власти Курганской области с 24 июня вводят временные ограничения на продажу бензина на уровне 40 литров на автомобиль, сообщил заместитель главы региона по экономической политике Сергей Гаврин. Его видеообращение опубликовано во «ВКонтакте».
По словам вице-губернатора, в Курганской области создан запас топлива, но временные ограничения вводятся в превентивных целях недопущения повышенного спроса на бензин и дизельное топливо, что может привести к перебоям.
«Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена», — сказал он.
Резких скачков цен на станциях крупных топливных компаний в Курганской области нет, подчеркнул Гаврин и попросил сообщать о случаях необоснованного роста цен на бензин.
«Повторюсь, ввод лимитов — это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос», — подчеркнул замгубернатора и добавил, что это необходимо для защиты граждан от спекулянтов.
Вице-губернатор заверил, что департамент экономического развития региона ведет мониторинг ситуации на постоянной основе и оснований для закупки гражданами топлива впрок нет. «Также в необходимом объеме топливом обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, аграрии, которые завершают посевную кампанию», — проинформировал Гаврин.
Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс для корректировки демпферного механизма, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. Как сообщил РБК источник, законопроект может быть принят во втором и третьем чтениях уже 24 июня на пленарном заседании.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».