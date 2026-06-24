В Курганской области ввели ограничения на продажу бензина

«Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена», — сказал он.