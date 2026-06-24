В Курганской области ограничили продажу бензина

Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. В Пензенской области для физлиц продажа бензина ограничена до 100 л на машину, дизтоплива — до 200 л. В Вологодской области ограничили продажу топлива на заправках ЛУКОЙЛа, в Тюменской области — на АЗС «Газпромнефть». Ограничения также действуют в Белгородской, Брянской и Курской областях.