ОАК подтвердила переезд юрлица «Туполева» из Москвы в Казань

По итогам Петербургского экономического форума в 2024 году Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о релокации головных офисов госкорпораций. Особое внимание президент предложил обратить на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Промсвязьбанк решил переехать в Ярославль, а сотрудников «РусГидро» перевели из Москвы в Красноярск. В 2025 году правительство сформировало список из 170 компаний для переезда из Москвы.