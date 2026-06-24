Два нижегородских вуза вошли в рейтинг самых высоких зарплат выпускников

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского занял 9 место, поднявшись за год на одну строчку. Средний размер зарплат его выпускников 2020—2025 годов обучения вырос на 20 000 рублей и составляет 200 000 рублей в месяц. При этом 72% ИТ-специалистов остаются работать в Нижнем Новгороде.