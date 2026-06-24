Два нижегородских вуза вошли в рейтинг самых высоких зарплат выпускников

Два нижегородских вуза вошли в престижный рейтинг российских университетов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса для поиска работы SuperJob, который подготовил исследование совместно с Госкорпорацией «Роскосмос».
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского занял 9 место, поднявшись за год на одну строчку. Средний размер зарплат его выпускников 2020—2025 годов обучения вырос на 20 000 рублей и составляет 200 000 рублей в месяц. При этом 72% ИТ-специалистов остаются работать в Нижнем Новгороде.
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева расположился на 17 месте. Молодые ИТ-специалисты, окончившие этот вуз, в среднем зарабатывают 155 000 рублей в месяц, что на 10 000 рублей больше, чем годом ранее. Заниматься карьерой в родном городе предпочитают 74% выпускников НГТУ.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла на 14-е место по доходам населения.