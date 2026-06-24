Казахстан и Россия расширяют сотрудничество в птицеводстве в рамках ЕАЭС

Также обсудили цифровизацию отрасли. Российская сторона предложила внедрить единую систему стандартов ортопедического здоровья стада на базе профильных ветеринарных и образовательных организаций Казахстана, включая КазАТУ им. С. Сейфуллина. Реализация этой инициативы позволит автоматизировать раннее выявление хромоты животных с использованием технологий искусственного интеллекта, снизить риски выбытия высокопродуктивного поголовья и повысить эффективность молочного животноводства.