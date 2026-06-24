Казахстан и Россия расширяют сотрудничество в птицеводстве в рамках ЕАЭС

От Казахстана в мероприятии принял участие вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. В рамках форума он провел двустороннюю встречу с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой.
Стороны подробно обсудили вопросы углубления научно-производственного сотрудничества, импортозамещения, развития племенной базы и цифровизации животноводства. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения селекционно-генетической независимости.
Россия предложила Казахстану присоединиться к международной научно-коммуникационной платформе, созданной совместно с Китаем. Это позволит развивать научное взаимодействие и снизить зависимость от зарубежных генетических ресурсов.
Азат Султанов подтвердил готовность министерства развивать совместные научные проекты в сфере птицеводства. Он отметил важность укрепления партнерских отношений и формирования надежных цепочек поставок инкубационного яйца и племенного материала.
Также обсудили цифровизацию отрасли. Российская сторона предложила внедрить единую систему стандартов ортопедического здоровья стада на базе профильных ветеринарных и образовательных организаций Казахстана, включая КазАТУ им. С. Сейфуллина. Реализация этой инициативы позволит автоматизировать раннее выявление хромоты животных с использованием технологий искусственного интеллекта, снизить риски выбытия высокопродуктивного поголовья и повысить эффективность молочного животноводства.
Кроме того, обсудили вопросы взаимных поставок живого скота и мясной продукции, а также совершенствования логистических процессов.
Азат Султанов отметил, что министерство заинтересовано в приобретении качественного племенного поголовья в рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области. Также оно готово оперативно рассматривать предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки для доступности таких ресурсов отечественным сельхозтоваропроизводителям.