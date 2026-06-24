Автозаводская ТЭЦ продолжает системную работу по обновлению оборудования

«Технологии не стоят на месте, и современные трансформаторы технически превосходят своих предшественников за счет использования материалов с улучшенными свойствами и новых конструкторских решений, — отмечает и.о. генерального директора Автозаводской ТЭЦ Владимир Кулагин. — Обновление оборудования проходит с целью увеличения надежности электроснабжения потребителей и повышения безопасности обслуживающего персонала. Поэтому плановая замена таких узлов — это вопрос безаварийной работы всей энергосистемы».