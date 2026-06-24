Не газуйте с места: Как короткий прогрев авто летом спасает двигатель от износа

Поэтому после запуска стоит подождать 30−60 секунд, особенно если автомобиль оснащён турбонаддувом. За это время на деталях формируется защитная масляная плёнка, снижающая износ. После короткого прогрева начинать движение лучше плавно, без высоких оборотов и резких ускорений, пока мотор не выйдет на рабочую температуру.
«Летний прогрев — прежде всего забота о моторном масле и его способности обеспечить надёжную защиту двигателя с первых секунд работы», — подчеркнул собеседник RG.ru.
Ранее водителями объяснили, как избежать гидроудара во время ливня и не разориться на ремонте авто. В частности, не стоит штурмовать большие лужи. Безопасный уровень воды определяется клиренсом и обычно не превышает 12−14 сантиметров.
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