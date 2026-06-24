Не газуйте с места: Как короткий прогрев авто летом спасает двигатель от износа

Летом современным автомобилям не нужен долгий прогрев, однако начинать движение сразу после запуска двигателя тоже не стоит, уверен автоэксперт Константин Ожогин. По его словам, после продолжительной стоянки масло находится в поддоне, насосу нужно время, чтобы распределить его по важным узлам двигателя.