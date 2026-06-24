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В Самаре жителей аварийного дома на Южном проезде расселят до 2 июля

В Самаре обнаружили угрозу обрушения здания из-за непрочности конструкций.

Источник: канал в MAКС Вадима Тюнина

В Самаре жителям четырех квартир дома № 4 по Южному проезду предложат варианты маневренного фонда. Причиной стала угроза обрушения здания из-за непрочности строительных конструкций. Срок вывоза личных вещей установлен до 2 июля. Об этом сообщил глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин.

«22 июня проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Основанием послужили результаты дополнительного технического обследования», — рассказал Вадим Тюнин.

В здании уже прекратили подачу газа и водоснабжения. Порядок расселения и меры поддержки разъяснят на собрании с собственниками квартир. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону: 339 01 46.