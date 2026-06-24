Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» работает в режиме повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в центральных и южных округах Красноярского края ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +35°С и выше. В связи с этим филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.