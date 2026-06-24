Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» работает в режиме повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в центральных и южных округах Красноярского края ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +35°С и выше. В связи с этим филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.
Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения для подачи электроэнергии в социально значимые объекты при необходимости.
Энергетики напоминают о правилах безопасности вблизи линий электропередачи и объектов электроэнергетики. В частности, недопустимо проникать за ограждение подстанций, в том числе чтобы укрыться в их тени.
По вопросам электроснабжения можно обращаться на бесплатную круглосуточную «Светлую линию» по телефону: 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220).