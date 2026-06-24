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Министр экологии Красноярского края оценил ход реализации экологической модернизации Назаровской ГРЭС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Назаровской ГРЭС с рабочим визитом побывал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Вместе с главой Назаровского округа Александром Гейнрихом он ознакомился с ходом реализации программы повышения экологической эффективности станции, осмотрел рабочие площадки и оборудование, которое уже поступило на предприятие.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Назаровской ГРЭС с рабочим визитом побывал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Вместе с главой Назаровского округа Александром Гейнрихом он ознакомился с ходом реализации программы повышения экологической эффективности станции, осмотрел рабочие площадки и оборудование, которое уже поступило на предприятие.

В настоящее время на Назаровской ГРЭС активно ведётся подготовка к практической реализации экологических мероприятий. На станцию уже поставлен блок-бокс с газоаналитическим оборудованием системы автоматического контроля выбросов (САКВ), а также батарейно-циклонные золоуловители (БЦУ) для 2-го энергоблока. Сейчас энергетики выполняют подготовительные работы для непосредственного монтажа нового оборудования.

В ходе визита Владимир Часовитин отметил важность начала практического этапа модернизации станции.

«Цель моего визита — оценить начало экологической модернизации Назаровской ГРЭС. Ожидается, что благодаря модернизации количество выбросов сократится практически вдвое — с 20 тысяч тонн до 10−11 тысяч тонн, практически, вполовину. Для достижения этой цели планируется установить новое оборудование циклонного типа для газоочистки, которое позволит повысить КПД очистки с 92% до 96%. Сами монтажные работы начнутся 1 сентября, сейчас ведется подготовка оборудования к установке», — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Еще одним важным направлением станет модернизация системы обеспыливания центрального пылезавода. Работы начнутся в июле и будут синхронизированы со средним ремонтом энергоблока № 7, для которого ЦПЗ обеспечивает приготовление и подачу угольной пыли.

«Помимо основных мероприятий программы экологической модернизации мы прорабатываем дополнительные решения, направленные на дальнейшее снижение выбросов. И уже сейчас рассматриваем вопрос технической возможности сброса аспирационных газов с ЦПЗ в топку котла № 7. В этом году планируем выполнить технико-экономическое обоснование, на это уже согласовано выделение денежных средств. По результатам ПредТЭО будет принято решение о дальнейшей реализации проекта», — рассказал генеральный директор Назаровской ГРЭС Дмитрий Морозов.

Напомним, программа повышения экологической эффективности Назаровской ГРЭС утверждена в 2025 году. Она предусматривает поэтапную модернизацию газоочистного оборудования 5-ти энергоблоков, оснащение всех четырёх дымовых труб системами автоматического контроля выбросов и реализацию экологических мероприятий на ЦПЗ.

Экологическая модернизация Назаровской ГРЭС рассчитана до 2031 года. Общий объём инвестиций в обновление газоочистного оборудования составит около 3,3 млрд рублей. Ключевым результатом программы станет снижение выбросов взвешенных частиц на 47,2%.