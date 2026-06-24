Министр экологии Красноярского края оценил ход реализации экологической модернизации Назаровской ГРЭС

«Помимо основных мероприятий программы экологической модернизации мы прорабатываем дополнительные решения, направленные на дальнейшее снижение выбросов. И уже сейчас рассматриваем вопрос технической возможности сброса аспирационных газов с ЦПЗ в топку котла № 7. В этом году планируем выполнить технико-экономическое обоснование, на это уже согласовано выделение денежных средств. По результатам ПредТЭО будет принято решение о дальнейшей реализации проекта», — рассказал генеральный директор Назаровской ГРЭС Дмитрий Морозов.