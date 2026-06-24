Запасы автомобильного топлива в Хабаровском крае пополняются регулярно

В правительстве Хабаровского края прошло заседание оперативного штаба по обеспечению региона автомобильным топливом. Заместитель председателя правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева доложила, что ситуация на розничном рынке остается напряженной, но контролируемой. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В настоящий момент в Хабаровском крае действуют 183 автозаправочных станций.
108 станция, принадлежащих «ННК-Альянс», полностью обеспечены сырьем. Однако действуют временные ограничения — топливо отпускают только в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещен, чтобы равно равномерно распределять доступные объемы и избежать ажиотажа.
Сложнее ситуация складывается на 75 независимых АЗС. Примерно половина из них сообщают о перебоях с поставками. Для решения проблемы краевые власти ежедневно взаимодействуют с федеральным центром, уточняя логистику и графики отгрузок. Региональное правительство также работает над оперативным пополнением резервов и выстраивает альтернативные маршруты доставки топлива.
Критических сбоев в работе экстренных служб и объектов ЖКХ нет, поскольку для них действует приоритетный порядок заправки. Все заявки от муниципалитетов отрабатываются в оперативном режиме, подчеркнула Ирина Горбачева.
Добавим, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод ННК продолжает работать в штатном режиме. Технологических нарушений не зафиксировано, переработка и отгрузка нефтепродуктов идут по плану.