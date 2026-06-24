Запасы автомобильного топлива в Хабаровском крае пополняются регулярно

Сложнее ситуация складывается на 75 независимых АЗС. Примерно половина из них сообщают о перебоях с поставками. Для решения проблемы краевые власти ежедневно взаимодействуют с федеральным центром, уточняя логистику и графики отгрузок. Региональное правительство также работает над оперативным пополнением резервов и выстраивает альтернативные маршруты доставки топлива.