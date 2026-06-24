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Уборочная кампания началась в Краснодарском крае

Около 2 млн зерновых и зернобобовых культур уберут кубанские аграрии.

Источник: Комсомольская правда

Уборочная кампания началась в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Озимый ячмень начали обмолачивать более чем в 23 районах. Всего кубанские аграрии уберут около 2 млн зерновых и зернобобовых культур.

Летом 2025 года в регионе была затяжная засуха. В 2026 году кубанские аграрии столкнулись с сильными дождями.

«Несмотря на такие непростые условия, прогнозы на урожай хорошие. Что касается пострадавших от паводка сельхозугодий в Славянском и Крымском районах, приняли ряд решений по поддержке хозяйств», — сказал Вениамин Кондратьев.

На базе министерства сельского хозяйства Краснодарского края действует оперативный штаб. После зерна аграрии начнут убирать сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, сою и рис.

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