Движение по участку улицы Куколкина в Воронеже перекрыли на две недели

В Воронеже перекрыли движение транспорта по участку улицы Куколкина в Ленинском районе Воронежа. Об этом сообщили в городской администрации.
Проехать нельзя в районе дома № 42 по улице Никитинской.
Ограничения действуют с 8:00 среды, 24 июня, и продлятся до 8:00 8 июля. Они связаны с ремонтными работами на инженерных сетях.
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