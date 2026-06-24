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Движение по участку улицы Куколкина в Воронеже перекрыли на две недели

Ограничения связаны с ремонтными работами на инженерных сетях.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже перекрыли движение транспорта по участку улицы Куколкина в Ленинском районе Воронежа. Об этом сообщили в городской администрации.

Проехать нельзя в районе дома № 42 по улице Никитинской.

Ограничения действуют с 8:00 среды, 24 июня, и продлятся до 8:00 8 июля. Они связаны с ремонтными работами на инженерных сетях.

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