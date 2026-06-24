Налоговая задолженность жителей Прикамья превысила 1,1 млрд рублей

С начала 2026 года в Прикамье 82 тыс. физических лиц, включая бывших индивидуальных предпринимателей, получили решения о взыскании на сумму 1 189 млн руб. По состоянию на 1 мая, банки исполнили поручения на сумму 408 млн руб. или 34% от общего объема. На исполнении судебных приставов находится более 57 тыс. дел, по которым применяются меры ограничения выезда за пределы РФ и арест имущества.