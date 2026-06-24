Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси

Стало известно, сколько составила средняя зарплата в Беларуси в мае 2026 года. Такие данные опубликовали в Белстате.
Сообщается, что размер средней зарплаты в Беларуси увеличился с 2952,9 до 3003,5 белорусского рубля. То есть в мае средняя зарплата выросла более чем на 50 рублей в сравнении с апрелем.
В региональном срезе средние зарплаты по-прежнему самые высокие в Минске — 3891 рубль в мае. Затем идут Минская (3093,9 рубля), Гродненская (2708,6), Гомельская (2660), Брестская (2638,7 рубля), Витебская (2578,5) и Могилевская (2551,8 рубля) области.