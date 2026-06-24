Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе

«В мае в Крыму рост цен увеличился на 0,6% по сравнению с апрелем — так же, как и месяцем ранее. Основная причина — уменьшение предложения и рост затрат производителей и поставщиков отдельных товаров», — рассказала специалист.
По словам Денисенко, третий месяц подряд снижались цены на яйца благодаря тому, что производство в стране выросло, товара стало больше, а спрос, наоборот, сезонно снизился. Также продолжили дешеветь овощи, выращенные в теплицах, — помидоры, огурцы и сладкий перец. Их предложение также выросло за счет увеличения урожая. Кроме того, с наступлением тепла снизились расходы аграриев на обогрев и освещение теплиц, пояснила эксперт.
«Крупы и макароны, напротив, подорожали — здесь сказался рост расходов поставщиков и ретейлеров на доставку в регион. Заметно выросло в цене топливо. Причина — в снижении объемов нефтепереработки и сложностей с доставкой в регион из-за чего его предложение на рынке существенно сократилось. При этом спрос на горючее в это время года традиционно высокий, в том числе из-за проведения полевых работ», — добавила она.
Среди непродовольственных товаров подешевели инструменты, оборудование, компьютеры и телевизоры, поскольку производители и поставщики техники меньше потратили на закупку зарубежных компонентов благодаря укреплению рубля.
Говоря о годовой инфляции в Крыму, Денисенко отметила, что она замедлилась до 6% после 6,2% месяцем ранее, однако все еще выше общероссийской. Это объясняется более выраженной сезонностью у нас в регионе и заметным подорожанием санаторных услуг.
«В целом Банк России отмечает, что равновесие между спросом и предложением в стране практически восстановилось. Я подчеркну, что регулятор постоянно отслеживает ситуацию, чтобы обеспечивать стабильно низкий рост цен, поддерживать покупательную способность рубля и сохранять финансовую стабильность. Для этого есть все необходимые инструменты», — заключила представитель Отделения Банка России по Крыму.