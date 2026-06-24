Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе

«Крупы и макароны, напротив, подорожали — здесь сказался рост расходов поставщиков и ретейлеров на доставку в регион. Заметно выросло в цене топливо. Причина — в снижении объемов нефтепереработки и сложностей с доставкой в регион из-за чего его предложение на рынке существенно сократилось. При этом спрос на горючее в это время года традиционно высокий, в том числе из-за проведения полевых работ», — добавила она.