Проект индустриального парка «Афипский» завершат в 2028 году

Согласно представленным данным, производственная инфраструктура парка будет включать 10 зданий общей площадью 15,12 тыс. кв. м. Общая территория индустриального парка составит 9,1 га, из которых 7,9 га отведены под размещение 21 резидента.
По предварительным оценкам, реализация проекта позволит создать порядка 267 рабочих мест.
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