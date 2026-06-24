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Проект индустриального парка «Афипский» завершат в 2028 году

Проект индустриального парка «Афипский», который планируется к реализации в одноименном поселке городского типа Северского района Краснодарского края, намечен на 2026−2028 годы. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики региона.

Источник: Коммерсантъ

Согласно представленным данным, производственная инфраструктура парка будет включать 10 зданий общей площадью 15,12 тыс. кв. м. Общая территория индустриального парка составит 9,1 га, из которых 7,9 га отведены под размещение 21 резидента.

По предварительным оценкам, реализация проекта позволит создать порядка 267 рабочих мест.

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