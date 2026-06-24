Новый мост и новый вокзал: масштабные проекты реализуют в ЗКО

Ход реализации проекта во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область проверил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев. Помимо вокзала он ознакомился со строительством нового моста через Урал, развитием микрорайона «Акжайык» и работой одного из крупнейших мебельных предприятий региона.
Каким станет обновленный вокзал Уральска.
После реконструкции вокзал получит современную инфраструктуру и станет значительно удобнее для пассажиров.
В рамках проекта предусмотрены:
новые залы ожидания; современные информационные и навигационные системы; четыре эскалатора; три лифта; новый пешеходный переход; прямой выход на перрон без необходимости проходить через подвальное помещение.
Кроме того, полностью обновлена инженерная инфраструктура объекта, а за счет местного бюджета будет благоустроена прилегающая территория.
Нурлыбек Налибаев поручил уделить особое внимание качеству работ и созданию комфортных условий для людей с инвалидностью и семей с детьми.
В области обновляют сразу несколько железнодорожных объектов.
Развитие железнодорожной инфраструктуры не ограничивается Уральском.
В Чингирлауском районе строится новый вокзал, а в Бурлинском и Таскалинском районах завершается капитальный ремонт двух железнодорожных станций.
Новый мост через Урал оценили в 71 млрд тенге.
Еще одним важным объектом рабочей поездки стал проект строительства нового моста через реку Урал.
Общая стоимость проекта составляет 71 млрд тенге.
Новый транспортный объект будет расположен вдоль международной трассы «Актобе — Уральск — граница РФ».
Проект включает:
строительство восьми километров новой дороги; русловой мост длиной 513 метров; пойменный мост длиной 1710 метров.
Сейчас технико-экономическое обоснование уже подготовлено и согласовано.
По словам Налибаева, объект имеет большое значение не только для региона, но и для укрепления международных логистических связей между Казахстаном и Россией.
Новый район на 50 тысяч жителей.
Первый вице-премьер также ознакомился с ходом строительства нового микрорайона «Акжайык».
Проект рассчитан на 50 тысяч жителей и реализуется в рамках комплексного плана развития Уральска.
Сегодня активно осваиваются первые 100 гектаров территории из запланированных 420 гектаров.
Уже выполнены следующие работы:
полностью подведены инженерные сети; построена канализационная насосная станция; начато строительство нового автомобильного моста.
На сегодняшний день в микрорайоне введены в эксплуатацию:
10 жилых домов на 1044 квартиры; реабилитационный центр.
До конца года планируется завершить строительство еще 16 домов на 648 квартир.
В «Акжайыке» появятся школы, больница и стадион.
В перспективе новый район станет одним из крупнейших жилых массивов Уральска.
Здесь планируется построить около 60 социальных объектов, среди которых:
две школы; четыре детских сада; многопрофильная больница; перинатальный центр; стадион на 12 тысяч зрителей.
Как работает одна из крупнейших мебельных фабрик региона.
В ходе поездки Нурлыбек Налибаев также посетил мебельную фабрику ТОО «Квант».
Сегодня предприятие считается одним из ведущих производителей мебели в регионе и оснащено современным европейским оборудованием.
На заводе работают более 300 человек.
Производство включает четыре направления:
выпуск поролона; производство матрасов; изготовление мягкой мебели; производство корпусной мебели.
По итогам прошлого года объем выпущенной продукции превысил 2,5 млрд тенге.
За первые четыре месяца 2026 года предприятие уже произвело продукции на 654 млн тенге.
Во время встречи руководство завода подняло вопрос о возможности отсрочки по ранее полученным кредитам на развитие производства и строительство логистического центра. Первый вице-премьер поручил профильным структурам изучить этот вопрос.
Что это значит.
Рабочая поездка показала, что в Западно-Казахстанской области одновременно реализуется сразу несколько крупных инфраструктурных проектов. Речь идет не только о модернизации железнодорожных объектов, но и о строительстве новых дорог, мостов, жилья и социальных учреждений. Все это должно повысить транспортную связанность региона, улучшить качество городской среды и создать дополнительные возможности для бизнеса и жителей области.