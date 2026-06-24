Новый мост и новый вокзал: масштабные проекты реализуют в ЗКО

Ход реализации проекта во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область проверил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев. Помимо вокзала он ознакомился со строительством нового моста через Урал, развитием микрорайона «Акжайык» и работой одного из крупнейших мебельных предприятий региона.