Облпромторг: ситуация на волгоградском топливном рынке остается стабильной

«В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев он носит ажиотажный характер. Это приводит к образованию очередей на АЗС», — поясняют в облпромторге. И обращаются к жителям региона с просьбой не заправлять автомобили впрок, использовать заправку в бак автомобиля, а не в канистры, и прислушиваться только к официальной информации.