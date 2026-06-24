Облпромторг: ситуация на волгоградском топливном рынке остается стабильной

О ситуации на топливном рынке региона доложил утром 24 июня комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
В комитете подтверждают, что за минувшие сутки в режиме работы сетей автозаправочных станций ничего не изменилось: топлива достаточно, его постоянно отгружают с нефтебаз, куда оно также поступает регулярно.
«В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев он носит ажиотажный характер. Это приводит к образованию очередей на АЗС», — поясняют в облпромторге. И обращаются к жителям региона с просьбой не заправлять автомобили впрок, использовать заправку в бак автомобиля, а не в канистры, и прислушиваться только к официальной информации.
Накануне стало известно, что компания «Лукойл» сократила объемы продажи бензина. Ранее vlg.aif.ru рассказывал о ситуации в других регионах страны.
На федеральном уровне предприняты следующие меры:
введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина;
увеличены мощности всех НПЗ страны, перенесены плановые ремонты НПЗ или ведутся в сжатые сроки;
решаются вопросы логистики;
вовлечены в производство малые и средние НПЗ;
максимально увеличены поставки в регионы;
ФАС мониторит цены на АЗС.