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Облпромторг: ситуация на волгоградском топливном рынке остается стабильной

В комитете подтверждают, что топлива достаточно, его постоянно отгружают с нефтебаз, куда оно также поступает регулярно.

О ситуации на топливном рынке региона доложил утром 24 июня комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

В комитете подтверждают, что за минувшие сутки в режиме работы сетей автозаправочных станций ничего не изменилось: топлива достаточно, его постоянно отгружают с нефтебаз, куда оно также поступает регулярно.

«В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев он носит ажиотажный характер. Это приводит к образованию очередей на АЗС», — поясняют в облпромторге. И обращаются к жителям региона с просьбой не заправлять автомобили впрок, использовать заправку в бак автомобиля, а не в канистры, и прислушиваться только к официальной информации.

Накануне стало известно, что компания «Лукойл» сократила объемы продажи бензина. Ранее vlg.aif.ru рассказывал о ситуации в других регионах страны.

На федеральном уровне предприняты следующие меры:

введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина;

увеличены мощности всех НПЗ страны, перенесены плановые ремонты НПЗ или ведутся в сжатые сроки;

решаются вопросы логистики;

вовлечены в производство малые и средние НПЗ;

максимально увеличены поставки в регионы;

ФАС мониторит цены на АЗС.

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