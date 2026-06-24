После смерча в Кушве резко подорожали стройматериалы

По ее словам, всего за пару дней заметно подорожали пиломатериалы, кровельные материалы и инструменты. Так, если в минувшие выходные, до смерча, кубометр качественной доски можно было купить примерно за 12 тыс. рублей, то сейчас за аналогичный объем товара более низкого качества просят уже около 15−16 тыс. рублей.