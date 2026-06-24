После смерча в Кушве резко подорожали стройматериалы

В пострадавшей от смерча Кушве жители столкнулись с резким ростом цен на строительные материалы. Об этом ЕАН рассказала жительница Кушвы, которая восстанавливает имущество после разгула стихии.
По ее словам, всего за пару дней заметно подорожали пиломатериалы, кровельные материалы и инструменты. Так, если в минувшие выходные, до смерча, кубометр качественной доски можно было купить примерно за 12 тыс. рублей, то сейчас за аналогичный объем товара более низкого качества просят уже около 15−16 тыс. рублей.
«Подорожало практически все, что сейчас нужно людям для ремонта: доски, брус, кровельные материалы, крепеж, инструмент. Даже бывшие в употреблении баннеры, которыми временно закрывают поврежденные крыши», — рассказала житель города.
По словам горожан, спрос на стройматериалы резко вырос после того, как люди начали восстанавливать поврежденные дома и хозяйственные постройки. Многие стараются как можно быстрее закрыть разрушенные кровли до новых дождей.
Как отмечают местные жители, продавцы не скрывают, что снижения цен не ожидается. Наоборот, они предупреждают покупателей о новом подорожании в ближайшее время. По их мнению, основной спрос еще впереди, поскольку многие пострадавшие пока только оформляют документы на получение компенсаций и не приступили к полноценному ремонту.
«Сейчас люди покупают материалы на свои деньги, чтобы срочно закрыть крыши и окна. Когда начнут поступать выплаты и массово пойдут восстановительные работы, цены могут вырасти еще сильнее», — пересказывает слова продавцов собеседница ЕАН.
Напомним, мощный смерч обрушился на Кушву 22 июня вечером. По данным властей, повреждения получили более 120 домов. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Жители разбирают завалы, ремонтируют жилье и ожидают компенсаций за причиненный стихией ущерб.