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В Петербурге построили дом для маломобильных граждан

16 квартир спроектированы специально для людей на креслах-колясках, шесть секций оснащены подъемниками.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге В кировском районе за счет средств городского бюджета построили 10-этажный дом, где 16 квартир спроектированы специально для людей на колясках — с широкими проемами, просторными коридорами и адаптированными санузлами. Шесть секций оснастили вертикальными подъемниками для свободного попадания в квартиру, а всего в здании девять лифтов.

Всего в доме 270 квартир — от студий до четырехкомнатных. Маломобильные граждане также сами в праве выбрать квадратуру будущего жилища. Первых жильцов он примет уже в конце июня.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод добавил:

— Адаптированные квартиры, подъемники, продуманные планировки — это не роскошь, а необходимый стандарт, который мы внедряем в новых жилых объектах.

В первую очередь заселять его будут очередниками — теми, кто состоит на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.