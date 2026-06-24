В Петербурге построили дом для маломобильных граждан

В Петербурге В кировском районе за счет средств городского бюджета построили 10-этажный дом, где 16 квартир спроектированы специально для людей на колясках — с широкими проемами, просторными коридорами и адаптированными санузлами. Шесть секций оснастили вертикальными подъемниками для свободного попадания в квартиру, а всего в здании девять лифтов.