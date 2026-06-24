Ипотечные каникулы до 18 месяцев: Госдума приняла закон для семей

В России приняли закон о новых мерах поддержки семей с детьми. Госдума одобрила изменения в закон «О потребительском кредите (займе)», которые позволяют родителям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно новым нормам, льготный период по ипотечным договорам может составить до полутора лет. Ранее семьи с детьми могли получить отсрочку платежей по ипотеке только на шесть месяцев и при выполнении ряда условий.
«Сегодня приняли федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Введенными нормами предусматривается, что в случае рождения второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться “кредитными каникулами” по ипотечным договорам», — сообщил Вячеслав Володин.
По словам председателя Госдумы, действие закона будет распространяться и на ипотечные договоры, заключенные до вступления новых норм в силу.
В России сейчас проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Для семей Волгоградской области это означает возможность получить дополнительное время для выплаты ипотеки при пополнении семьи.
Ранее сообщалось об изменениях условий вкладов для пенсионеров.