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В жилых массивах Казани отремонтировано 10 участков дорог

Процент выполнения плана составляет 15%

Источник: Город Казань.KZN.RU

В жилых массивах Казани полностью завершен ремонт на 10 дорожных объектах, еще на 13 участках работы активно ведутся. Общий процент выполнения плана текущего года достиг 15%. Об этом доложил на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

Всего в 2026 году для улучшения условий в жилых массивах и обеспечения комфортных подъездов к социальным учреждениям запланирован ремонт 85 дорог. Работы охватят 30 поселков, включая Северный, Залесный, Мирный, Новую Сосновку и другие. Планируется обновить порядка 40 км асфальтобетонного покрытия.

Также Игорь Куляжев отметил, что в этом году будут обновлены подъездные пути к садовым товариществам «Руно» и «Солонка» Авиастроительного района.

Всего за семь лет к садовым товариществам организованно 19 подъездных путей протяженностью порядка 25 км, что обеспечило удобный доступ к 27 СНТ.

Напомним, в 2026 году в Казани отремонтируют 160 участков дорог протяженностью более 100 км.