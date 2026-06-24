В жилых массивах Казани отремонтировано 10 участков дорог

В жилых массивах Казани полностью завершен ремонт на 10 дорожных объектах, еще на 13 участках работы активно ведутся. Общий процент выполнения плана текущего года достиг 15%. Об этом доложил на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.