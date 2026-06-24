Глеб Никитин призвал нижегородцев не создавать ажиотаж на АЗС

При этом в регионе еще остаются отдельные АЗС, где фиксируются перебои с поставками топлива. Тем не менее, ситуация постепенно выравнивается. По словам Глеба Никитина, на посещенной им заправке действует ограничение отпуска топлива: до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива в одни руки. Такие меры позволяют обеспечить потребности автомобилистов и одновременно предотвратить спекулятивную перепродажу топлива.