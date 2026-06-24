Новый терминал казанского аэропорта откроют в 2027 году

Ранее открытие объекта планировалось на 2026 год, однако, по всей видимости, сроки были пересмотрены. Официальных комментариев о причинах переноса пока не поступало, однако эксперты связывают это с масштабом строительных работ и необходимостью тщательной подготовки инфраструктуры к приёму увеличенного пассажиропотока.