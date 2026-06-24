Новый терминал казанского аэропорта откроют в 2027 году

Сроки строительства третьего пассажирского терминала в международном аэропорту Казани перенесены на год. Как сообщил министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов, открытие объекта запланировано на конец августа 2027 года. Ранее предполагалось, что терминал начнёт работу уже в 2026 году.
Министерство транспорта Татарстана скорректировало график реализации масштабного инфраструктурного проекта в столице республики. Новый «терминал № 3» международного аэропорта Казани, строительство которого ведётся в рамках развития авиаузла, будет введён в эксплуатацию в конце августа 2027 года. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Фарит Ханифов.
Ранее открытие объекта планировалось на 2026 год, однако, по всей видимости, сроки были пересмотрены. Официальных комментариев о причинах переноса пока не поступало, однако эксперты связывают это с масштабом строительных работ и необходимостью тщательной подготовки инфраструктуры к приёму увеличенного пассажиропотока.
Строительство нового терминала ведётся в рамках стратегии развития аэропортовой сети и призвано разгрузить существующие зоны вылета и прилёта, а также повысить комфорт и скорость обслуживания пассажиров. Третий терминал должен стать одним из ключевых элементов обновлённой инфраструктуры авиаузла, способной принимать большее количество воздушных судов и обслуживать возрастающий туристический и деловой поток в столицу Татарстана.
Ожидается, что с открытием объекта значительно улучшится качество обслуживания как на внутренних, так и на международных рейсах. Дополнительные мощности позволят сократить время регистрации и предполётного контроля, что особенно актуально в пиковые сезоны.