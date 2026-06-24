Завершен ремонт участка трассы около граница Курагинского округа

Данная дорога долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии — на ее недостатки неоднократно поступали обращения от местных жителей. Ранее, в 2024 году, был отремонтирован участок с 25-го по 33-й км. В этом году работы на следующем отрезке разбили на два этапа: сейчас сдали первые 1,5 км, еще чуть менее 6,5 км будут готовы в следующем сезоне, сообщает Минтранс края.