Завершен ремонт участка трассы около граница Курагинского округа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Идринско-Краснотуранском округе дорожники завершили первый этап ремонта участка с 17-го по 25-й км автодороги Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа.
Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность введенного в эксплуатацию покрытия составляет 1,5 км, стоимость работ — 33,8 млн рублей, выделенных из краевого бюджета.
В ходе ремонта специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие на ранее существовавшее, ликвидировали пучинистые участки, укрепили обочины, расчистили кюветы от травы и кустарников, а также установили новое барьерное ограждение и обновили дорожные знаки. Объект считается завершенным только после нанесения разметки и прохождения всех лабораторных испытаний, подтверждающих качество работ.
В итоговой приемке приняли участие представители общественного контроля. С точки зрения водителей они проверили качество покрытия, правильность установки знаков и нанесение разметки.
«Я уже второй раз принимаю участие в приемке участков этой трассы после ремонта. Действительно, подрядчик всё сделал качественно, вовремя. Дорога хорошая, ехать комфортно. Большое вам спасибо от лица жителей», — отметил Сергей Булкин, общественник.
Данная дорога долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии — на ее недостатки неоднократно поступали обращения от местных жителей. Ранее, в 2024 году, был отремонтирован участок с 25-го по 33-й км. В этом году работы на следующем отрезке разбили на два этапа: сейчас сдали первые 1,5 км, еще чуть менее 6,5 км будут готовы в следующем сезоне, сообщает Минтранс края.
Напомним, всего по нацпроекту в этом году работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Предстоит восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостовых сооружений. Общая стоимость работ составляет порядка 8,5 млрд рублей.