Власти обратились к скупающим бензин на АЗС волгоградцам

На сегодня в стране введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Не исключено, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и по дизельному топливу. Кроме того, заверил вице-премьер, уже увеличены мощности всех нефтеперерабатывающих заводов, малые и средние НПЗ максимально вовлечены в производство. Работают резервы, которые ранее не использовались в полную силу. Вертикально-интегрированные нефтяные компании несут сейчас основную нагрузку — максимально увеличили объемы производства, поставок в регионы. Отдельное внимание уделяется агропромышленному комплексу.