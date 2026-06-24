В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива

«Ситуация в регионе остается стабильной, — заявил Вячеслав Федорищев. — Вместе с тем, мною принято решение о введение двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля — до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации, мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости».