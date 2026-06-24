В Прикамье Оханский округ присоединится к территориям с туристическим налогом

Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году — 2%, в 2029 году — 3%, в 2030 году — 4%, с 2031 года — 5%. По информации портала «На местах», туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг физическим лицам в возрасте до 18 лет.