В Омской области Хоценко показал стройку Северного обхода сейчас

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился свежими кадрами с места строительства Северного обхода. Активные работы прямо сейчас развернулись вдоль трассы на Тюмень.
Эпицентр событий сейчас находится на стыке Омского и Любинского районов. Здесь специалисты возводят масштабный мост через реку Иртыш, который станет ключевым связующим звеном будущей трассы. Всего на протяжении обхода запланировано строительство двух крупных мостовых переходов — через Иртыш и через Омь.
«В Омской области продолжается строительство Северного обхода Омска. На площадке инфраструктурного объекта занято порядка 700 строителей. Работы выполняются по графику», — прокомментировал ход работ Виталий Хоценко.
Напомним ключевые параметры Северного обхода: это четырёхполосная трасса протяжённостью почти 66 км с расчётной скоростью движения 120 км/ч. Проект предусматривает масштабное строительство: пять транспортных развязок, 19 путепроводов и два крупных моста через реки Иртыш и Омь.
Анастасия Юровская.