В Омской области Хоценко показал стройку Северного обхода сейчас

Эпицентр событий сейчас находится на стыке Омского и Любинского районов. Здесь специалисты возводят масштабный мост через реку Иртыш, который станет ключевым связующим звеном будущей трассы. Всего на протяжении обхода запланировано строительство двух крупных мостовых переходов — через Иртыш и через Омь.