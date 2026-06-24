Воронежцев предупредили о фейке про повышение штрафов за телефон за рулём

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию об усилении ответственности для автомобилистов с 1 июля.
Распространяемые в сети сообщения об увеличении размера штрафа за использование телефона за рулём, а также об изменении процедуры проверки светопропускания автомобильных стёкол являются недостоверными.
В ГАИ напоминают, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Сведения о внесении изменений в закон размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.