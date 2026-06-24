В Новосибирске могут ограничить продажу бензина из-за повышенного спроса

Власти Новосибирской области заявили, что возможные ограничения на отпуск бензина на автозаправках связаны с повышенным спросом на топливо. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
При этом в правительстве региона подчеркнули, что поставки топлива идут по плану, а АЗС продолжают работать в штатном режиме. Ограничения могут ввести только при риске возникновения общего дефицита на отдельных заправках.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области власти могут ограничить продажу бензин.