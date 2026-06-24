На петербургских АЗС ввели лимиты на топливо из-за ажиотажного спроса

Наиболее свободные условия пока сохраняются на АЗС «Роснефть». Здесь бензин можно приобрести в объеме до 99 литров за одну транзакцию, а на дизельное топливо ограничения не распространяются. На станциях «Татнефть» лимит установлен только для бензина АИ-95 — не более 30 литров за раз, тогда как АИ-92 и дизель продаются без ограничений.