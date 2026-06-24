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«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» после пятилетнего перерыва 24 июня возобновила выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Уфа — Минск, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Sputnik.by

«Полеты по маршруту Минск — Уфа — Минск будут выполняться один раз в неделю, по средам», — сообщили в «Белавиа».

Также сообщается, что самолет из Национального аэропорта Минск в столицу Башкирии вылетел утром в среду, его прибытие в международный аэропорт Уфа ожидается в 14.20. Из Уфы вылет самолета в Минск планируется в 15.20, а прилет в белорусскую столицу — в 16:20.

«Для всех аэропортов указано местное время. Время в Уфе опережает минское на два часа», — пояснили в авиакомпании.

Пассажиры проведут в полете из Минска в Уфу около трех часов, а рейсы будут выполняться на «Эмбраере-195», но для первого рейса использовали более вместительный борт — «Боинг — 737−8», рассказали в пресс-службе «Белавиа».

Там также отметили, что Уфа стала девятым городом России, куда «Белавиа» выполняет полеты на регулярной основе. В настоящее время из Беларуси самолеты национальной авиакомпании летают в Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Махачкалу, Мурманск, Санкт-Петербург и Сочи.

Говоря о возобновлении полетов из Минска в Уфу, в «Белавиа» отметили, что перед Беларусью и Башкортостаном стоит общая задача — сформировать постоянные туристические потоки.

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