«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой

Также сообщается, что самолет из Национального аэропорта Минск в столицу Башкирии вылетел утром в среду, его прибытие в международный аэропорт Уфа ожидается в 14.20. Из Уфы вылет самолета в Минск планируется в 15.20, а прилет в белорусскую столицу — в 16:20.