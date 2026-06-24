Депутаты Нижнего Новгорода утвердили корректировку бюджета: куда направят 8,2 млрд рублей

Дополнительные средства направят на продление метрополитена, мероприятия по расселению жителей аварийного фонда и оплату концессионных соглашений по строительству школ. Речь идёт об объектах в ЖК «Новая Кузнечиха», в деревне Анкудиновка, посёлке Дубенки, микрорайоне № 3 Кстова, селе Большая Ельня, а также на проспекте Гагарина и улицах Космической и Украинской.