Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Нижнего Новгорода утвердили корректировку бюджета: куда направят 8,2 млрд рублей

Дополнительные средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры, соцсферы и благоустройство.

Источник: Время

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода утвердили очередную корректировку бюджета, направив дополнительные средства на развитие транспортной инфраструктуры, соцсферы и благоустройство, сообщает пресс-служба Гордумы. По словам председателя Думы Евгения Чинцова, поправки учитывают как крупные проекты, так и точечные городские задачи.

24 июня 2026 года на заседании под председательством Евгения Чинцова депутаты утвердили изменения в городской бюджет. Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, корректировка связана с поступлением межбюджетных трансфертов: по текущему году доходы и расходы предлагается увеличить почти на 8,2 млрд рублей.

Дополнительные средства направят на продление метрополитена, мероприятия по расселению жителей аварийного фонда и оплату концессионных соглашений по строительству школ. Речь идёт об объектах в ЖК «Новая Кузнечиха», в деревне Анкудиновка, посёлке Дубенки, микрорайоне № 3 Кстова, селе Большая Ельня, а также на проспекте Гагарина и улицах Космической и Украинской.

Кроме того, в бюджете предусмотрено дополнительное финансирование ремонта дворовых территорий, строительства многоквартирного дома на улице 40 лет Победы, подготовки площадки под врачебную амбулаторию в посёлке Культура Кстовского района. Средства также пойдут на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и на выполнение спортшколами олимпийского резерва требований федеральных стандартов подготовки.

Основные параметры бюджета после корректировки составят: доходы — 87,4 млрд рублей, расходы — 90,4 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей. «Работа с бюджетом — это баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей», — отметил Евгений Чинцов, добавив, что в поправках учтены и крупные проекты, и социально значимые точечные вопросы.

Ранее сообщалось, что Городская Дума присвоила почётные звания 45 нижегородцам — опубликован полный список.