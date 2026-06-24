В Калининградской области назвали самые подорожавшие продукты в мае

В Калининградской области в мае сильнее всего подорожали отдельные виды плодоовощной продукции. Об этом сообщает Калининградстат.
Цены выросли на лимоны (+8,68%, 302,1 ₽ за кг), белокочанную капусту (+6,5%, 67,38 ₽), зелень (+5,23%, 1319,42 ₽ за кг) и репчатый лук (+4,63%, 86,64 ₽). При этом среди плодоовощной продукции цены снизились на помидоры (—14,3%, 289,28 ₽), сладкий перец (—8,99%, 356,4 ₽), огурцы (—7,76%, 228,6 ₽) и груши (—4,27%, 288,21 ₽).
В категории мясопродуктов выросли цены на баранину (+4,31%, 757,34 ₽). Стали дешевле сырокопчёная колбаса (—2,82%, 1273,06 ₽), мясные консервы (—2,65%, 795,01 ₽) и бескостная свинина (—2,52%, 501,74 ₽).
Среди хлеба и хлебобулочной продукции, макаронных, крупяных и мучных кондитерских изделий изменения цены зафиксировали на торты (+2,36%, 1017,32 ₽), а также овсяные и перловые крупы (+1,43%, 73,75 ₽). Снизились цены на горох и фасоль (—2,91%, 139,88 ₽), бараночные изделия (—2,83%, 315,43 ₽) и вермишель (—2,53%, 174,21 ₽).
В категории молочной продукции выросли цены на сгущённое молоко с сахаром (+4%). Снижение зафиксировали на ультрапастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности (—2,55%, 144,67 ₽).
В других категориях продуктов цены снизились на куриные яйца (—12,32%, 119,66 ₽ за десяток), зелёный консервированный горошек (—3,59%, 349,76 ₽) и подсолнечное масло (— 3,48%, 173,98 ₽).