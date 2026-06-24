В Калининградской области назвали самые подорожавшие продукты в мае

Среди хлеба и хлебобулочной продукции, макаронных, крупяных и мучных кондитерских изделий изменения цены зафиксировали на торты (+2,36%, 1017,32 ₽), а также овсяные и перловые крупы (+1,43%, 73,75 ₽). Снизились цены на горох и фасоль (—2,91%, 139,88 ₽), бараночные изделия (—2,83%, 315,43 ₽) и вермишель (—2,53%, 174,21 ₽).