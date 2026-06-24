Дума Нижнего распределила дополнительные средства на важные проекты

«Работа с бюджетом — это баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей. В принятых сегодня поправках мы постарались учесть все: и крупные проекты, такие как строительства метро, расселение аварийных домов и строительство новых школ, и более точечные, но не менее важные вопросы. Это и ремонт дворов, и создание условий для особенных детей, и оснащение оборудованием наших спортивных школ. Для нас важно, чтобы каждое из этих направлений получило необходимое финансирование, ведь от этого зависит комфорт в Нижнем Новгороде», — подчеркнул Евгений Чинцов.