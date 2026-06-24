Дума Нижнего распределила дополнительные средства на важные проекты

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода утвердили очередную корректировку городского бюджета на текущий год. Заседание прошло 24 июня под председательством спикера Евгения Чинцова. Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, изменения обусловлены получением межбюджетных трансфертов, благодаря чему доходную и расходную части увеличили почти на 8,2 млрд рублей.
Выделенные средства распределят как на крупные инфраструктурные проекты, так и на социальную сферу. В частности, финансирование направят на продление линий метро, расселение граждан, оплату концессий по строительству школ, ремонт дворов, возведение жилого дома на улице 40 лет Победы и создание условий для образования детей-инвалидов. С учетом правок доходы казны составят 87,4 млрд рублей, расходы — 90,4 млрд рублей.
«Работа с бюджетом — это баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей. В принятых сегодня поправках мы постарались учесть все: и крупные проекты, такие как строительства метро, расселение аварийных домов и строительство новых школ, и более точечные, но не менее важные вопросы. Это и ремонт дворов, и создание условий для особенных детей, и оснащение оборудованием наших спортивных школ. Для нас важно, чтобы каждое из этих направлений получило необходимое финансирование, ведь от этого зависит комфорт в Нижнем Новгороде», — подчеркнул Евгений Чинцов.
Ранее сообщалось, что дума Нижнего присвоила звание Почётного ветерана города десяти нижегородцам.