Пенсионерам Татарстана подняли доплату за детей: кому положено до 9,5 тыс. рублей

«Пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. В Татарстане меру поддержки получают 4 724 человека. Подать заявление на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии можно на портале госуслуг; в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас эта мера поддержки предусмотрена Федеральным законом «О страховых пенсиях». Аналогичные меры поддержки для пенсионеров действовали и раньше, начиная с советских времен. Пособие было проиндексировано 1 февраля 2026 года.
«В 2026 году размер повышения фиксированной выплаты страховой пенсии по старости составляет 3 194 ₽ за одного ребенка, 6 389 ₽ — за двух и 9 584 ₽ — за трех и более детей. В 2025 году размер надбавки составлял 2 969 ₽ на одного ребенка, 5 938 ₽ — на двух и 8 907 ₽ — на трех детей», — пояснили в пресс-службе.
Мера поддержки предоставляется до достижения ребенком 18 лет. Если ребенок учится очно, повышение сохраняется до 23 лет. При переводе на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, а также при отчислении, размер фиксированной выплаты устанавливается без повышения.
Повышенная выплата назначается как работающим, так и неработающим пенсионерам, но для работающих — без учета индексации. Для оформления повышения фиксированной выплаты на ребенка-студента старше 18 лет необходима справка из учебного заведения с информацией о сроках учебы. Если студент официально работает и получает доход, то рассматривается факт его нахождения на иждивении родителя. Для этого нужно дополнительно представить документы, подтверждающие доходы родителя и ребенка-студента.
«Перерасчет размера фиксированной выплаты за воспитание детей в большинстве случаев делается по заявлению пенсионера. Но для родителей, чьи дети родились после 1 января 2024 года, перерасчет пенсии осуществляется в беззаявительном порядке по данным ЕГР ЗАГС. Это значит, что пенсионеры могут получить повышение без обращения в клиентские службы, без сбора справок и ожидания в очередях», — пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.