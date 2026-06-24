Пенсионерам Татарстана подняли доплату за детей: кому положено до 9,5 тыс. рублей

Повышенная выплата назначается как работающим, так и неработающим пенсионерам, но для работающих — без учета индексации. Для оформления повышения фиксированной выплаты на ребенка-студента старше 18 лет необходима справка из учебного заведения с информацией о сроках учебы. Если студент официально работает и получает доход, то рассматривается факт его нахождения на иждивении родителя. Для этого нужно дополнительно представить документы, подтверждающие доходы родителя и ребенка-студента.