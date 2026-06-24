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Поездка на побережье Черного моря возглавила список подорожавших услуг для калининградцев

Среди услуг внутреннего туризма выросли цены на лечение в санатории.

В Калининградской области в мае сильнее всего подорожали услуги внутреннего туризма. Так, поездки на побережье Черного моря стали дороже на 43,67%. Такие данные приводит Калининградстат.

Кроме того, среди услуг внутреннего туризма выросли цены на лечение в санатории (+18,18%), проживание в доме отдыха или пансионате (+17,7%) и речные круизы по территории России (+11,43%).

Также выросли цены на проживание в хостеле (+11,22%), гостиницах категории 1* и мотеле (+10,43%), 3* (+6,15%), 4−5* (+3,56%). Проживание в студенческом общежитии стало дешевле на 15,85%.

В категории услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки в Турцию (+21,12%) и Беларусь (+9,38%). При этом снизились цены на поездки в страны Средней Азии (—6,69%), Китай (—2,79%) и Закавказье (—2,12%).

Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования (+8,11 и 8,1% соответственно). Проезд в такси стал дешевле на 1,69%.

Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи стала дороже на 2,47%.

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