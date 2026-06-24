Химик Гришин предупредил нижегородцев об опасности «таблеток для бензина»

По словам ученого, подобные добавки делятся на два типа, и оба несут серьезную угрозу для машин. Реальные антидетонаторы вроде нафталина или запрещенного в СНГ ферроцена забивают топливную систему и моментально выводят из строя свечи зажигания. В свою очередь, «модификаторы горения» содержат металлы, которые губят катализаторы, а их реальная эффективность не превышает 0,5%.