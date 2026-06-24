Химик Гришин предупредил нижегородцев об опасности «таблеток для бензина»

Эксперименты с кустарным повышением качества топлива могут закончиться дорогостоящим капремонтом автомобиля. Об этом сообщил профессор кафедры химии нефти ННГУ имени Лобачевского Иван Гришин, чьи слова приводит MAX-канал «Бокал Прессека». На фоне текущей ситуации на автозаправках региона в интернете начали массово набирать популярность так называемые «таблетки для бензина».
По словам ученого, подобные добавки делятся на два типа, и оба несут серьезную угрозу для машин. Реальные антидетонаторы вроде нафталина или запрещенного в СНГ ферроцена забивают топливную систему и моментально выводят из строя свечи зажигания. В свою очередь, «модификаторы горения» содержат металлы, которые губят катализаторы, а их реальная эффективность не превышает 0,5%.
Иван Гришин подчеркнул, что качественное топливо создается в строгих пропорциях на заводах. Самостоятельное введение агрессивных компонентов ухудшает свойства бензина. Более того, большинство эффективных присадок крайне токсичны и обладают канцерогенными свойствами, из-за чего работать с ними без спецзащиты опасно для жизни. Нефтехимики советуют нижегородцам не поддаваться панике и заправляться только на проверенных АЗС.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин лично посетил нижегородскую АЗС и проверил ситуацию с топливом.