«Газета.Ru» назвала 11 серьезных происшествий на российских дорогах за сутки

Блогер-каскадер разбил желтый Ferrari и едва не въехал в людей в Ростове-на-Дону, ревнивец под Оренбургом привязал жену за ноги к автомобилю и поехал, «Газель» сбила водителя на МКАД в поле зрения камер видеонаблюдения, а в Приморье подростка увезли в реанимацию после попытки отсосать бензин из бака мопеда. Об этих и других происшествиях на российских дорогах — в материале «Газеты.Ru».
Погром, драка и нападение на жену.
В поселке Акбулак Оренбургской области мужчина, заподозривший жену в супружеской измене, жестоко избил ее и протащил на тросе за автомобилем. Об этом накануне сообщило областное управление МВД.
«На уговоры жены прекратить не реагировал, вытащил ее за ноги из автомобиля, стал душить, избивать руками, а потом достал из багажника автомобильный трос, один конец которого привязал к машине, а второй — привязал к ногам жены, после чего протащил ее волоком по земле около 8 метров. Женщине удалось вырваться и обратиться за помощью», — отмечается в сообщении полиции.
А под Санкт-Петербургом полуголый мужчина из-за ссоры с возлюбленной разгромил подъезд жилого дома и припаркованные автомобили. Инцидент произошел в Кудрово.
Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, дебошир ночью в течение продолжительного времени с криками ломился в квартиру женщины. Затем он повредил ограждение во дворе, разбил зеркало в лифте, сломал почтовые ящики и разгромил несколько автомобилей.
«Также он грозился сжечь квартиру подружки и завалить какого-то мужчину, говорят местные», — отмечает Mash на Мойке.
Во Владивостоке, между тем, несколько человек устроили драку прямо на проезжей части.
На размещенных в сети кадрах с потасовкой видно, как один из дерущихся головой ударился о припаркованный минивэн в момент, когда пытался убежать от оппонента, вооруженного битой. За участниками конфликта последовали женщины, которые безуспешно пытались разнять драку.
Разбитые Ferrari в Москве и Ростове.
Известный блогер и каскадер Евгений Чеботарев в Ростове-на-Дону попал в ДТП и разбил суперкар Ferrari F8 Tributo Spider. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По его информации, навстречу суперкару под управлением Чеботарева выехал легковой автомобиль. Каскадер попытался увернуться и выехал на тротуар через бордюр. В результате аварии у Ferrari оказалось вырвано заднее колесо.
«Чеботарев задел легковушку Opel, которая выехала ему навстречу, и чуть не вылетел в прохожих. Спорткар врезался в бордюр и остановился в паре метров от двух мужчин», — отмечается в сообщении.
Сам Чеботарев сообщил в соцсетях, что водитель Opel выехал на встречную полосу, уточняет «Коммерсантъ-Ростов».
Стоимость аналогичных суперкаров в России, согласно объявлениям в классифайдах, составляет 28−36 млн рублей в зависимости от года выпуска, пробега и состояния.
В октябре 2025 года Чеботарев уже попадал в ДТП за рулем другого суперкара — McLaren. Он врезался в отбойник трассы на мокрой дороге. А в 2023-м году каскадер за рулем внедорожника «Нива» упал с высоты 4-го этажа, пытаясь перепрыгнуть с одного здания на другое.
Еще два дорогостоящих автомобиля премиум-класса столкнулись рядом с Домом Правительства в центре Москвы. В аварию попали кроссовер Ferrari Purosangue и седан BMW 7 Series. По предварительной информации, Ferrari резко пошел на разворот и в него врезался BMW. Машины получили механические повреждения.
Отравление бензином, пожар и смертельные ДТП.
В Приморском крае 16-летний подросток попал в реанимацию с отравлением после того, как пытался отсосать бензин из топливного бака мопеда. Перед этим он ремонтировал технику в гараже. Пострадавшего доставили в больницу через 3,5 часа после случившегося в тяжелом состоянии, врачи оказали ему необходимую помощь.
Тем временем на МКАД произошло смертельное ДТП: на запись камеры видеонаблюдения попало, как фургон сбил водителя неисправной машины, который остановился на проезжей части и вышел из салона. Наезд произошел после того, как мужчина присел у заднего колеса. Затем фургон врезался в отбойник на обочине трассы. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Другое ДТП с трагическими последствиями произошло в Саратовской области, где автомобиль Hyundai лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Фура после удара выехала с проезжей части в поле и остановилась. Для извлечения тел из легковой машины спасателям пришлось применить гидравлические ножницы.
А в Кургане на видео попал автомобиль, который загорелся после ДТП. В этот момент в салоне находился водитель. Он успел выбежать наружу после того, как из-под капота начало вырываться пламя. Затем ему на помощь подоспел очевидец с огнетушителем.
Камнепад и хищница у трассы.
В Дагестане очевидцы сняли зрелищное видео с камнепадом, который накрыл горную дорогу. Инцидент произошел в Унцукульском районе, на 43-м километре автодороги «Буйнакск — Гимры — Чирката».
За несколько минут до обрушения огромного куска скалы на дорожное полотно скатилось несколько крупных камней. Автомобилисты пытались их убрать, чтобы освободить проезд. В этот момент произошло повторное обрушение. По информации Telegram-канала Baza, при обвале никто не пострадал. При этом отлетевшие камни повредили автомобили.
Тем временем на Дальнем Востоке дикие животные продолжают появляться вблизи автомобильных дорог. Так, в Хабаровском крае рысь начала регулярно выходить на обочину трассы Лидога — Ванино.
«Машин она не боится — спокойно нежится на солнце. Водители такой релакс не поддерживают: гонят кошку домой, в лес. Та ненадолго уходит, но в теплые деньки возвращается на любимое место», — отмечается в публикации Telegram-канала Amur Mash.