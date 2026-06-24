«Газета.Ru» назвала 11 серьезных происшествий на российских дорогах за сутки

«На уговоры жены прекратить не реагировал, вытащил ее за ноги из автомобиля, стал душить, избивать руками, а потом достал из багажника автомобильный трос, один конец которого привязал к машине, а второй — привязал к ногам жены, после чего протащил ее волоком по земле около 8 метров. Женщине удалось вырваться и обратиться за помощью», — отмечается в сообщении полиции.