21,7 млрд рублей дополнительно выделят на развитие метро в Нижнем Новгороде

Еще 115,5 млн рублей планируется выделить на переселение граждан из аварийного жилья и строительство дома на улице 40 лет Победы. На подготовку территории под врачебную амбулаторию в поселке Культура Кстовского района направят 4,5 млн рублей, а на ремонт дворовых территорий — 10,9 млн рублей. Кроме того, финансирование получат спортивные школы и проекты по созданию условий для качественного образования детей с инвалидностью.